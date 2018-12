Gütenbach Gütenbach lädt zum Christkindlemarkt ein

Gütenbach (rtr). Zum Christkindlemarkt in Gütenbach wird am Freitag und Samstag auf das Faller-Gelände eingeladen. Das stimmungsvolle Adventsdorf ist am Freitag, 14. Dezember, ab 14 Uhr geöffnet und am Samstag, 15. Dezember, von 9 bis 14 Uhr.