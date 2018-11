Gütenbach Gütenbach füllt den Veranstaltungskalender

Wegen der Hallensanierung und des zunehmend eingeschränkten gastronomischen Angebots muss bei einigen Veranstaltungen nach Ausweichquartieren gesucht werden. Insbesondere der Veranstaltungsort einiger Generalversammlungen ist noch ungewiss und wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Der vollständige Veranstaltungskalender ist auf der Homepage der Gemeinde abrufbar und wird ab Dezember im Rathaus ausgelegt.

Bei der Organisationsbesprechung für den Christkindlmarkt auf dem Faller-Gelände einigten sich die Organisatoren darauf, den Markt am Freitag und Samstag zu öffnen. Beginn ist am Freitag, 14. Dezember um 14 Uhr, am Samstag öffnet der Markt noch einmal von 9 bis 14 Uhr. Ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot wurde abgestimmt. Zudem wird es ein umfangreiches Angebot an weihnachtlichen und heimischen Produkten geben.