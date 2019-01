Gütenbach Großer Jubel beim Zielschuss

Für die ganz jungen Teilnehmer wurde der "Hallen-Berg" hergerichtet. Lediglich ein Starter wurde disqualifiziert, 35 kamen in die Wertung. Im Anschluss an das Rennen fand nach exakter Auswertung im Zielraum die Siegerehrung statt. Mit einer zünftigen Après-Ski-Party wurden (nicht nur) die Sieger bei kräftigen Minusgraden an der Schneebar zünftig gefeiert. Für das leibliche Wohl gab es neben Getränken auch Kuchen, Grillwürste und Steak-Wecken.

Die absolute Bestzeit des Tages brannte mit 25,89 Sekunden Dominik Emmler in den Schnee, mit schon relativ großem Rückstand folgte Oliver Wehrle mit 26,04 Sekunden. Schnellste Frau war Marina Hug mit 28,16 Sekunden. Mit 18 Startern unter 20 Jahren war die Hälfte den Kindern und Jugendlichen zuzuordnen. Bereits für den 9. Februar hat das Team des Skiclubs die nächste Attraktion im Angebot: einen Flutlichtabend mit Après-Ski-Party.