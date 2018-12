Gütenbach "Gloria" erfüllt den Raum

Gütenbach. Der Geistliche verband damit den Aufbau von Krippen in Kirchen und Wohnungen mit dem Weg der Hirten nach dem Ort des Geschehens. Gott habe sich im Kind in der Krippe entäußert, das noch mehr als Mann am Kreuz für die Nähe Gottes bürge. Das Kind sei ein Bote des Friedens, das die "trennende Wand der Feindschaft" niederreiße. Daher gelte: "Auf, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat."

Beachtlich für ein Dorf der Größe Gütenbachs war die Aufführung der Missa brevis in G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein recht großer Chor, ein Streichorchester, Vokalsolisten und der junge Organist Sven Morutzan boten eine eindrucksvolle Wiedergabe unter dem Dirigenten Gerold Scherzinger.

Die "Kurzmesse" des zwölfjährigen Wolfgangerl ist ein bewundernswertes Werk aus Salzburger Zeit. Erweitert wurde das "Kirchentrio" mit Viola und Kontrabass. Aufmerksamkeit forderte das anspruchsvolle "Credo" mit vielen Tempo-Wechseln, ein Zeugnis ideenreicher Erfindung und musikalischen Geistes, erfüllt von textorientiertem Gefühl. Bittend, sanft erklang das "Kyrie", gefolgt von einem lebendigen "Gloria", das durch Vorsänger Pascal Kapp wie auch das "Credo" eingeleitet wurde.