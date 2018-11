Gütenbach Fürs Gemeinwohl stark engagiert gewesen

Von 1949 bis 1960 war er einer der Musiker im Schwarzwaldtrio Gütenbach, das mit Tanzmusik für Stimmung sorgte. Scherzinger spielte vorwiegend Ziehharmonika, gelegentlich aber auch den Kontrabass.

Zeitweise leitete er den Sängerkreis Gütenbach, in den er 1950 eingetreten war. 1968 hatte er einen Kinderchor gegründet. Einige der gesungenen Lieder wurden auf der Schallplatte "Heimatklänge aus Gütenbach" verewigt.

Erinnerungen zu bewahren und Heimatgeschichte erfahrbar zu machen, lag ihm am Herzen. So initiierte er 1984 die Gründung des Heimat- und Geschichtsvereins Gütenbach, dessen Vorsitzender er viele Jahre war. Dank seines Einsatzes wurde außerdem das Dorfmuseum im alten Schulhaus aufgebaut und 1986 eröffnet. Zuvor hatte Scherzinger schon alte, in Gütenbach hergestellte Uhren gesammelt, die auch in einem Raum im Museum zu sehen sind. Das Museum vermittelt einen guten Eindruck, wie die Menschen früher lebten und arbeiteten.

Heimatgeschichte hielt Oswald Scherzinger auch schriftlich fest. So war er als Koautor an der Herausgabe des Büchleins "Die Uhrmacher vom Schwefeldobel" beteiligt, 1992 erschien "Gütenbach im Wandel der Zeit" mit ihm als Autor. Er verfasste außerdem die 2007 erschienene "Geschichte der Gütenbacher Uhrenmacherei", eine Dokumentation in Wort und Bild, die die Uhrmacherei in seiner Heimatgemeinde vom 18. bis ins 20. Jahrhundert auf 400 Seiten beleuchtete. 2009 folgte "Gütenbach – alte Bilder erzählen". In den Band kamen auch Fotografien, die sein Vater gemacht hatte. Über viele Jahre brachte Oswald Scherzinger außerdem das Heimatblättle des Heimat- und Geschichtsvereins heraus. Aber auch als Filmemacher war er aktiv und produzierte den Videofilm "Wiä’s friäer war". Dabei zeigte er längst vergessene Arbeitsweisen in der Landwirtschaft. Scherzinger war Initiator der Restaurierung der Sägenmühle in den Jahren 1991 und 1992. Sie läuft jedes Jahr beim Mühlentag und demonstriert altes Handwerk. Umgesetzt wurde die Restaurierung gemeinsam durch den Heimat- und Geschichtsverein und dem Schwarzwaldverein.

Nach der Volksschule in Gütenbach von 1935 bis 1943 absolvierte Scherzinger von 1943 bis 1946 eine Drechslerlehre bei Walter Fix in Vöhrenbach. Es folgten verschiedene Tätigkeiten, bevor er 1950 zur Firma Gebrüder Faller kam und sich dort vom Hilfsarbeiter zum Leiter der Entwicklung hocharbeitete. In der Firma blieb er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1989. Einige seiner bei Faller entwickelten Modelle finden sich auch noch in den aktuellen Katalogen.

Familiäres Glück war Scherzinger ebenfalls beschieden. So heiratete er am 15. Mai 1954 Gertrud Schmalz aus Gütenbach. Vier Kinder, Siegbert, Daniel, Hartwig und Silke, kamen im Lauf der Jahre zur Welt. Mittlerweile gehören auch neun Enkel und drei Urenkel zur Familie. Oswald und Gertrud Scherzinger konnten im Jahr 2014 ihre diamantene Hochzeit feiern.

Ein ehrendes Andenken ist ihm nicht nur von der Familie gewiss, sondern auch von vielen Gütenbachern und den Vereinen, bei denen er teilweise Ehrenmitglied war.