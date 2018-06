Gütenbach Für eine bessere Stromversorgung

Gütenbach/Simonswald/St. Märgen. Mit einem symbolischen Knopfdruck nahmen vergangene Woche Bürgermeister Stephan Schonefeld (Simonswald), Bürgermeister Manfred Kreutz (St. Märgen), Bürgermeisterin Lisa Wolber (Gütenbach), Andreas Götz (Kommunalberater EnBW) und Reinhard Jäger, Leiter Netzbetrieb West der Netze BW, ein neues Schaltwerk im 20 000-Volt-Netz in Betrieb. Die EnBW-Tochter Netze BW GmbH hat in den Neubau des Schaltwerkes "Am Häuslerain 1b" rund 800 000 Euro investiert. Im Zuge der Baumaßnahme wurden auch einige Netzänderungen, wie zum Beispiel die Verkabelung von 20 000-Volt-Freileitungen, durchgeführt. Die Netze BW GmbH investiert mit diesem modernen Schaltwerk insbesondere in die Versorgungssicherheit der Gemeinden Gütenbach, Simonswald und St. Märgen. "Durch den neuen Netzknotenpunkt und den daraus entstandenen kürzeren Schutzstrecken der Leitungsabgänge, können diese Gemeinden von einer stabilen Spannung und auch im Fehlerfalle von kürzeren Wiederversorgungszeiten profitieren. Gleichzeitig wird über dieses Schaltwerk die regenerative Energie der im Umfeld in großer Anzahl vorhandenen Windkraftanlagen zuverlässig in das Verteilnetz eingespeist", sagte Reinhard Jäger.