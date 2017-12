Gütenbach Für die Kandidatin kein "Sprungbrett"

Was passiert mit dem jetzigen Feuerwehrhaus nach einem Neubau, lautete eine weitere Frage. Hier sieht Linda Wolber keine sinnvolle Verwendung, das Gebäude werde man wohl abreißen. In der Diskussion war die Gestaltung in diesem Bereich, wenn das Rathaus auf das King-Gelände umzieht. Man könnte hier eventuell auch das Haus der evangelischen Kirchengemeinde in die Planungen einbeziehen. Dies wäre beispielsweise ein kleiner Traum für einen Senioren-Treff. Genauso sieht Lisa Wolber die Chance, dass sich die Sozialstation mit einer kleinen Tagesbetreuung in Gütenbach niederlässt, der Bedarf wäre da. In diesem Zusammenhang angesprochen wurde auch das Gebäude der Hochburg, die beispielsweise als Mehrgenerationenhaus gut geeignet wäre mit den freien Flächen um das Gebäude. Weitere Themen in der Diskussion waren der Tourismusverbund Zweitälerland sowie die aktuelle Haushaltslage.