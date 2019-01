Gütenbach Förderverein will die 100- Mitglieder-Marke knacken

Gütenbach. Ein Schritt Richtung angestrebte Verjüngung der Vorstandsgruppe im Förderverein des Fußballclubs 04 Gütenbach wurde am Wochenende getan – allerdings mit einem eher jüngeren Mitglied, dem Hauptkassier Matthias Feis, der nach 26 Jahren wie im Vorjahr angekündigt, zurücktrat.

Zuvor hatte der Vorsitzende Reinhold Eschle auf das Jahr 2018 zurückgeblickt, mit dem Highlight des Oktoberfestes, das dafür sorgte, dass die Kasse des Fördervereins gut gefüllt wurde. Rund 44 Fässer Export wurden dort verkauft. Zugleich konnte der Förderverein viele neue Mitglieder begrüßen, was Eschle auch auf den neuen, modernisierten Flyer zurückführte.

In diesem Jahr hoffe er, die 100er-Marke zu überschreiten. "Erneut konnten wir dem Hauptverein für seine Aufgaben einen fünfstelligen Betrag zur Verfügung stellen", berichtete er. Dennoch könne man nicht nachlassen, da der FC weitere Baustellen habe, unter anderem sei nun wohl endgültig die Küche des Vereinsheims fällig. Dazu werde der Förderverein unter anderem den Maihock durchführen. Was ihm Sorge bereite, sei die nachlassende Spendenbereitschaft, was er mit der Spielklasse in Verbindung brachte, allerdings mit Fragezeichen. Dennoch sehe er es als wichtig an, in dieser Saison den Aufstieg in die A-Klasse zu schaffen. Zudem bemängelte er, dass die "Zweite" in desolatem Zustand sei.