Gütenbach Fördermittel für Breitband

Bürgermeisterin Lisa Wolber konnte 459 029 Euro für die Bauarbeiten in Gütenbach und die Mitverlegungen in den Gebieten Teich, Schildeckerwald und Alteck entgegennehmen. Umfassende Informationen zum Status des Breitbandausbaus in Gütenbach folgen in der nächsten Gemeinderatssitzung am 26. September, teilte Lisa Wolber mit. Digitalisierungsminister Thomas Strobl freute sich, dass mit dieser Übergabe für weitere 81 Breitbandprojekte im ganzen Land den Startschuss gegeben werden kann.

"Wir schließen so gemeinsam mit unseren Kommunen und Landkreisen Stück für Stück die weißen Flecken im Land. Und dafür investieren wir auch kräftig – alleine heute stellen wir wieder rund 18,6 Millionen Euro für die digitale Infrastruktur im Land bereit", erklärte Strobl.