Gütenbach Feuerwehr schaufelt das Hallendach frei

Nach der Einsatzmeldung rückten insgesamt 18 Männer der freiwilligen Feuerwehr an und befreiten in Wechselschicht innerhalb von knapp drei Stunden das Hallendach vom Schnee. Für die Zukunft werde nun vorgesorgt, so Hengstler. Bei weiteren Schneefällen werde das Dach von einem Dienstleister geräumt.

Seit Ende Dezember bestimmt der Schneefall den Einsatzplan der Bauhofmitarbeiter. Im Winterdienst werden die Gemeindearbeiter von drei Dienstleistern unterstützt. Der Winterdienst der Gemeinde ist ununterbrochen unterwegs. Oft beginnt der Dienst bereits um 4 Uhr morgens und dauert nicht selten auch mal über zehn Stunden am Tag an, wie es in der Mitteilung heißt. Jeder Fahrer hat seine, teilweise schon seit Jahren, feste Strecke. Bis in abgelegene Außenbereiche wird täglich gefahren. Ohne die Pfähle an der Straßenseite, die der Bauhof Ende des Jahres aufstellt, wäre es nicht möglich, den Streckenverlauf zu erkennen. Eine Tour dauert dabei etwa drei Stunden. Nicht selten, liegt am Anfang einer Tour schon wieder Schnee, bevor die Route ganz beendet ist. Somit müssen die Fahrer ein Stück meistens mehrmals bahnen. Teamwork ist hier unerlässlich. Die Mitarbeiter besprechen sich untereinander und helfen sich auch gegenseitig.

Bauhofmitarbeiter Felix Hetzel fährt den großen Unimog. Mit diesem Fahrzeug kann er unbefahrbare Strecken frei räumen und auch an steilen Straßen bahnen. Wenn der Schnee nass und schwer ist, schiebt der Unimog bis zu zirka drei Tonnen. Der Unimog hat eine Schaufel mit der Breite von drei Metern und einem Meter Höhe. Allerdings ist das Fahrzeug zu groß für die engeren Bereiche der Gemeinde. Hier übernimmt dann Bauhofmitarbeiter Bernd Emmler. Er ist hauptsächlich innerorts tätig und räumt die Plätze und Gehwege.

Probleme bereiten laut Hetzel oft angeschnittene Hecken und Bäume, wenn diese durch die Schneelast in das Lichtraumprofil hineinragen und zusätzlich die Sicht behindern. Das Fahren mit den Räumfahrzeugen erfordert höchste Konzentration. Wild parkende Autos stellen weitere Hindernisse dar. Der Umfang des gemeindlichen Winterdiensts ist sehr groß und trotzdem nicht immer für alle Bürger gleichermaßen zufriedenstellend. Sekretärin Franziska Spath berichtet, dass bei starken Schneefällen das Telefon oft nicht stillsteht. Anregungen und Beschwerden nehme sie gern entgegen, könne die Bürger jedoch oft nur um Geduld bitten.