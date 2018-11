Gütenbach Fasnet ohne Halle

Florian Kienzler erinnert in seinem Bericht an die verschiedenen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Beispielsweise der Kinder-Jockele-Nachmittag sei ihm persönlich besonders wichtig, um die Kinder mit der Gütenbacher Fasnet vertraut zu machen. Ein Höhepunkt war einmal mehr der Bunte Abend. Der Tanz der Hupfdohlen war in diesem Jahr etwas Besonderes, da Tänzerinnen aus den verschiedenen Einheiten von Trainerin Elke Provazi zu ihrem Abschied noch einmal gemeinsam auf der Bühne standen.

Auch außerhalb waren die Gütenbacher Narren wieder unterwegs wie beim Nachtumzug in Schönenbach oder beim Narrentreffen in Seelbach. Aber auch die Fasnet in Gütenbach war wieder rundum gelungen vom Ausrufen über das Guggemusik-Treffen bis zu den drei Umzügen.

Neben der Fasnet gab es auch im Herbst wieder eine Wanderung im Gebiet von St. Märgen. Nicht ganz einfach war auch die Suche nach einer neuen Trainerin für das Ballett, inzwischen hat sich Mirjam Provazi zumindest einmal für ein Jahr dazu bereit erklärt.