Gütenbach Expedition in den Kuhstall

Während das Tier gelassen in der Melkbox frisst, kontrolliert Bauer Stefan die Werte auf dem Bildschirm, der seitlich am Roboter angebracht ist. Auf dem Display sind jetzt mehrere Diagramme zu sehen. Sie veranschaulichen in Echtzeit die augenblickliche Milchleistung der Kuh. Über einen Sensor, den jede Kuh am Halsband trägt, erkennt der Computer, welches Tier er vor sich hat. Sämtliche Daten, die der Melkroboter erfasst, werden im System gespeichert. Vom Roboter fließt die frische Milch in den großen Tank.

Alle zwei Tage holt der Milchwagen die Milch ab, die in der Molkerei zu verschiedenen Milchprodukten weiterverarbeitet werden. Besonderen Spaß hatten die Kinder beim Füttern der Kühe und halfen tatkräftig, mit bevor es zur Stärkung frische Milch und Yoghurt für alle gab.