Gütenbach Entscheidung fällt am Sonntag

Dass es am kommenden Wahlsonntag, 17. Dezember, also eine Entscheidung gibt, diesen Optimismus teilt auch der noch amtierende Bürgermeister Rolf Breisacher: "Für eine Wahlparty am Abend des Sonntags spricht somit einiges", lässt er in einer Pressemitteilung verlauten. Das Dorfcafé im Erdgeschoss der Rathauses "bietet sich ein Stück weit dafür an, alles weitere werde der Abend mit sich bringen", so Breisacher.

Breisacher fordert die Bürger dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es gehe nicht nur um die Wahrnehmung einer demokratischen Bürgerpflicht: "Mit einer hohen Wahlbeteiligung kann die Bevölkerung ein klares Zeichen setzen", so der Noch-Schultes. Er bittet auch um entsprechende Aufmerksamkeit beim Ausfüllen des Stimmzettels, damit ungültige Stimmabgaben möglichst vermieden werden.

Das Wahllokal im Rathaus schließt um 18 Uhr, danach geht es sofort an die Auszählung der Stimmen. Dann tagt der Wahlausschuss. Stellt dieser die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl fest, wird das Ergebnis verkündet.