Gütenbach Einwohner zeigen sich großzügig

Dessen Vorsitzende Sanja Sauter bedankte sich im Café Bregoccino für die Spende und betonte, dass die Bregtalschule viele Aktionen wie die Teilnahme an den Special Olympics, nur durch Spenden verwirklichen kann. Vier Bläser der Gütenbacher Musikkapelle – Andreas Rösch, Marcus Gruber, Johannes Riesle und Pascal Kapp – hatten an Heiligabend an 14 Stationen die Einwohner mit weihnachtlichen Weisen erfreut. Von 17 bis 23 Uhr waren sie unterwegs, überall wurden die Musiker schon erwartet, oft wurden sie mit Getränken und kleinen Snacks bewirtet. Immer gab es großzügige Spenden, die Heinz Faller in seine Obhut nahm. Am ersten Weihnachtstag waren die Musiker nochmals unterwegs und spielten nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz.

Seit beinahe 50 Jahren erfreuen die Heiligabendbläser die Dorfbewohner mit ihrer Musik. In manchen Familien wird bereits in der dritten Generation musiziert.