Gütenbach Einnahmen aus Steuern sprudeln

Im Vermögenshaushalt waren 2017 rund 2,5 Millionen Euro für die Sanierung der Mehrzweckhalle einkalkuliert. Ausgegeben wurden nur 200 000 Euro. Planerische Schwierigkeiten führten zu Verzögerungen beim Bau, sodass ein großer Teil des Geldes erst in diesem und im nächsten Jahr benötigt wird.

Auch bei der Wasserversorgung wurde weniger Geld ausgegeben als geplant, es wird aber in diesem Jahr für die Quellen Lehmannsgrund benötigt. Für die Breitbandversorgung waren zwar 100 000 Euro im Haushaltsplan 2017 vorgesehen, doch auch da kam man nicht so weit wie gewünscht, nur 8500 Euro wurden für Leerrohre am Teich ausgegeben.

Die Verschuldung Gütenbachs stieg 2017 von 417 000 auf 568 000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung kletterte damit von 353 auf 494 Euro, damit liegt sie aber nach Auskunft der Bürgermeisterin immer noch bei der Hälfte der Pro-Kopf-Verschuldung im Kreisdurchschnitt.