Gütenbach Drei Ski-Asse glänzen trotz durchwachsenem Winter

Bürgermeisterin Lisa Wolber leitete nach erfolgter Entlastung des Vorstands die Wahlen. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Konrad Hermann. Auf Kassierer Adolf Schartel folgt Oliver Wehrle, und weitere zwei Jahre bleibt Helmut Riesle nordischer Sportwart. Jonathan Dietrich übernahm wieder den Posten des alpinen Sportwarts, Beisitzerin wurde Madlen Emmler. Als passiver Beisitzer wurde Jürgen Riesle gekürt, Tina Schartel bleibt Schriftführerin, neue Kassenprüferin wurde Monika Dietrich.

Ein herzliches Dankeschön in Form eines Präsentkorbes ging an Adolf Schartel und Hermann Pfaff, die 45 Jahre ihre Ämter innehatten. Auch Hubert Wehrle wurde gedankt für 22 Jahre als passiver Beisitzer. Geschenke gingen ferner an die erfolgreichen Sportler Annika und Fabian Dietrich sowie an Nico Klausmann.