Gütenbach Die Bürger sollen beteiligt werden

Lisa Wolber, derzeit Hauptamtsleiterin, ist die einzige Kandidatin für den Gütenbacher Bürgermeisterposten. Das Interesse an ihrer Vorstellung in der Festhalle war dennoch groß, der amtierende Bürgermeister Rolf Breisacher leitete die Versammlung.

Gütenbach. Die Kandidatin lud die Gütenbacher ein, offene Fragen miteinander zu beantworten, "zufriedenstellend und möglichst einvernehmlich". Sie versprach, die Bürgerschaft einzubinden bei der Suche nach der praktikabelsten Lösung, auch zum Beispiel in Bürgerversammlungen.

Bei der Neuordnung des Ortszentrums plädierte Lisa Wolber dafür, den King-Bau komplett abzureißen und auf dem Gelände ein neues, angemessenes Domizil für die Gemeindeverwaltung und die Feuerwehr zu errichten. Das heutige Rathaus, in den 1960er Jahren erbaut, genüge den Anforderungen an eine moderne Verwaltung nicht mehr. Es soll jedoch nach der Vorstellung von Lisa Wolber nicht abgerissen, sondern nach dem Auszug der Verwaltung saniert werden. Die Verwendung sei noch offen, betonte die Kandidatin. Auf jeden Fall dürften "die Räume für das Dorf-Café in keiner Planung untergehen".