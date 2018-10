Gütenbach Das Ausweichquartier kommt bei den Gästen bestens an

Eine lange Tradition hat in Gütenbach das Kilwi-Fest des Musikvereins. Hatte man früher im Gasthaus "Bären" gefeiert, fand die Veranstaltungen nun rund 20 Jahre in der Gütenbacher Festhalle statt. Immer wieder, beispielsweise beim Jubiläum 2013, war das Kilwi-Fest mit einem Kilwifeuer verbunden. In diesem Jahr startete die Party am Samstagabend mit dem großen Feuer bei der Scherensäge. Die Organisation für den Samstagabend übernahm der Förderverein des Musikvereins. Die Bar war geöffnet, und es gab auch sonst verschiedene Getränke bis zum Glühwein. Würstchen und Stockbrot wurden am Grillfeuer zubereitet.

Am Sonntag war dann wieder der Musikverein selbst gefordert. Schon zur Mittagszeit war das Fest gut besucht. Zum einen war an die Säge ein Zelt angebaut, zum anderen gab es gemütliche Plätze in der Säge selbst. Der Musikverein sorgte für das leibliche Wohl der Besucher. Nicht zuletzt gab es am Sonntag in der Säge musikalische Unterhaltung für die Besucher durch Pascal Kapp und Ronald Wehrle.

Vorsitzender Patrick Markon war mit dem Verlauf sehr zufrieden. Gerade der Erfolg des Kilwifeuers sei beeindruckend. Es sei zu überlegen, ob man das Kilwifest künftig regelmäßig in der Scherensäge abhält und mit einem Kilwifeuer verbindet.