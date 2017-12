Gütenbach Christkindlmarkt zaubert Atmosphäre

Mit dabei sind in diesem Jahr der Akkordeonspielring Gütenbach, das Black-out-Team, die Fischereigemeinschaft, der FC 04 und das Narrenballett. Die Firma Faller stellt wieder ihr Firmengelände zur Verfügung, hier sind die Holzhäuschen für die verschiedenen Stände aufgebaut. Die Vereine sorgen für ein buntes kulinarisches Angebot. Gerade bei einem solchen Christkindlmarkt im Freien, vielleicht in winterlicher Atmosphäre, gehört zum Angebot natürlich Glühwein, heißer Aperol und Kinderpunsch. Dazu gibt es neben Hamburger und Würstchen auch eine Gulaschsuppe. Und nicht vergessen darf man am Nachmittag das Kuchenbuffet, das im Inneren des Faller-Gebäudes angeboten wird.

Aber es ist auch ein richtiger Markt: Eine ganze Reihe von privaten Anbietern aus Gütenbach präsentiert verschiedene weihnachtliche Artikel vom Kunsthandwerk bis zum Weihnachtsgebäck. Nicht integriert ist diesmal der Christbaumverkauf der FC-Jugend, der erst eine Woche später stattfinden kann.

Mit von der Partie ist dagegen wieder die Modellbau-Firma Faller. Eigentlich findet am 2. Dezember der internationale "Tag der Modelleisenbahn" weltweit statt. Wegen des Christkindlmarktes hat Faller aber seine dazugehörende Aktion auf den 9. Dezember verschoben. Die Modelleisenbahn und der Modellbau präsentieren sich als künstlerisches und anspruchsvolles Hobby für Erwachsene und als kreatives Spielzeug für Kinder und Jugendliche.