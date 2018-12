Gütenbach Christkindlmarkt nach wie vor beliebt

Ganz locker wird dieser Weihnachtsmarkt jedes Jahr von den Vereinsvorständen mit Unterstützung von einigen versierten Helfern organisiert und durchgeführt. Auch die Gemeinde steht natürlich voll hinter dieser Veranstaltung. Auch in diesem Jahr war die Gemeinde selbst wieder mit einem Stand auf dem Markt vertreten. Und hier ließ es sich Bürgermeisterin Lisa Wolber nicht nehmen, an beiden Tagen auch selbst hinter die Theke zu treten.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten die verschiedenen Vereine, die das Angebot unter sich aufteilen. Zum einen gibt es in einer Garage eine gemütliche Kaffeestube, die natürlich wegen der Wärme dieses Jahr auch besonders gefragt war. Diese wurde wieder im Wechsel vom Akkordeonspielring und der FC-Jugend bewirtet.

Die FC-Jugend sorgte außerdem in gewohnter Weise am Samstagmorgen noch für einen Christbaumverkauf am Rande des Marktes.

Dazu gab es an den Ständen ein buntes Speisen-Angebot von Strieble über Schupfnudeln bis zu den Waffeln. Und dort herrschte dann auch auf dem Hof im Freien immer reger Betrieb an den verschiedenen Stehtischen.

Besonders gefragt bei diesen Temperaturen waren natürlich die an den verschiedenen Ständen angebotenen heißen winterlichen Getränke vom Glühwein bis zum Punsch.

Doch nicht nur im Freien herrschte reger Betrieb, auch im Inneren des Faller-Gebäudes ging es weiter. Hier bewirtete erstmals der Französisch-Kurs des OHG mit Kaffee und Kuchen, während daneben die Firma Faller für die jüngsten Marktbesucher wieder das beliebte Häuschen-Basteln anbot.

Die Organisatoren zeigten sich auf jeden Fall sehr befriedigt vom Ergebnis dieses Marktes. Auch die Verschiebung hatte wieder keinerlei Probleme verursacht. Gerade am Freitagabend wurde dann in gemütlicher Runde bei diesem Winterzauber noch kräftig bis spät in die Nacht hinein gefeiert.

Aber auch am Samstag herrschte noch einmal eine rege Nachfrage auf dem Christkindlmarkt, und dies alles trotz vieler anderer Veranstaltungen in der Region.