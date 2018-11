Gütenbach Christkindl-Markt wird verlegt

Gütenbach. Wegen verschiedener Terminüberschneidungen haben sich die Organisatoren des Gütenbacher Christkindl-Marktes auf einen neuen Termin geeinigt. Der Markt soll nun am Freitag, 14. Dezember, um 14 Uhr beginnen und bis in die späten Abendstunden andauern. Eventuell sollen die Marktstände zusätzlich am Samstagvormittag betrieben werden. Dies soll bei einer Besprechung mit allen Beteiligten am Mittwoch, 7. November, 20 Uhr, im Rathaus abgestimmt werden. Die Besprechung findet im Anschluss an das Vereinsgespräch statt, welches auf 19 Uhr terminiert ist.