Gütenbach Besucher trotzen kaltem Wetter

Der Akkordeonspielring hatte sich mithilfe einer Garage ein richtiges kleines Häuschen gebaut hatten, das regelmäßig stark besucht war. Vor allem in den Abendstunden konzentrierte sich der Festbetrieb wegen der Kälte hauptsächlich auf das Hüttchen. Und nicht zuletzt ist die Kaffeestube des FC 04 in den Räumen der Firma Faller inmitten einer kleinen Modellbauausstellung sehr gefragt.

Daneben beteiligte sich die Firma Faller auch wieder an den bundesweiten Modellbautagen. Deshalb kamen an diesem Samstag nicht nur die Besucher aus Gütenbach und Umgebung zum Christkindlmarkt und zur Ausstellung der Firma Faller, sondern wie regelmäßig am Wochenende auch viele Modellbau-Freunde von weiter her.

Auch beim Verkauf herrschte rege Nachfrage. Hier waren es an diesem Wochenende gerade auch viele Familien, die für ihre Kinder ein erstes Modellbau-Häuschen erwarben – eine gute Möglichkeit, um den Nachwuchs wieder für den Modellbau zu interessieren.

Um die Kinder für den Modellbau zu begeistern, gibt es traditionell das Kinder-Basteln. Gemeinsam mit ihren Eltern gestalteten die Kinder hier mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl eine heimelige Weihnachtslandschaft, die sie dann mit nach Hause nehmen konnten.