Gütenbach Besteuerung im neuen Haushaltsrecht

Betroffen wären dabei vor allem die Vermietung der Gemeindehalle und natürlich verschiedene Arbeiten des Bauhofs. "Bevor die Umstellung in die Wege geleitet werden kann, müssen zunächst alle Aufgaben der Gemeinde analysiert und entsprechend kaufmännischer Regeln erfasst werden; dies gehört auch zu den Vorarbeiten für das neue kommunale Haushaltsrecht", argumentierte Bürgermeisterin Lisa Wolber, die nach wie vor auch für die finanziellen Belange der Gemeinde verantwortlich zeichnet.

Derzeit seien Studierende der Hochschule Kehl in Zusammenarbeit mit der Verwaltung dabei, die Grundlagen zu schaffen, Ergebnisse würden dem Gemeinderat im April des kommenden Jahres vorgestellt. Daher plädiere sie dafür, zunächst beim Finanzamt die Anwendung der "alten" Regelung zu beantragen. Der Gemeinderat stellte sich einstimmig hinter die Verwaltung, so dass in Gütenbach auch 2019 weiterhin für entsprechende Tätigkeiten von Verwaltung und Bauhof keine Umsatzsteuer fällig wird.