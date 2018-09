Gütenbach Beste Stimmung beim Oktoberfest

Zur famosen Stimmung trug sicher auch bei, dass nahezu jeder Besucher stilecht gekommen war, denn allein die Tatsache, dass fast jeder der Gäste an diesem Abend in Dirndl oder Lederhosen erschienen war, sorgte für ein entsprechend tolles Bild. Bereits um 21 Uhr musste der Zugang zum 1000-Mann-Festzelt geschlossen werden, es war kein Platz mehr zu bekommen, selbst der Gang zur Toilette wurde wegen des Andrangs zur Herausforderung. Allerdings sei man nun, so Eschle, sowohl von den Arbeitskräften wie auch den räumlichen Gegebenheiten (beispielsweise der Platz für das Festzelt) an die Grenze des Zumutbaren gelangt. Für den Verein bedeutet das eine echte Mammutaufgabe, die aber dank der großen Einsatzbereitschaft aus dem Verein und den Freunden des FC gemeistert werden konnte.