Das blau-weiße Oktoberfest des FC 04 Gütenbach steigt von Freitag, 28. September, bis Sonntag, 30. September. Drei Livebands sorgen im Bierzelt für Stimmung. Festbeginn ist am Freitag um 19 Uhr mit einem Dämmerschoppen. Am Samstag beginnt das Fest um 18 Uhr, ehe der Fassanstich um 19 Uhr mit dem Panikorchester zelebriert wird. Um 21 Uhr startet dann die "Dirndl und Lederhosenparty", bei dem die Band "Wälderwahn" das 1000-Mann-Zelt zum Beben bringen möchte. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr einen Frühschoppen und Mittagstisch mit den "Wisserbuebe", bei dem die Fußballer bayrische Spezialitäten anbieten. Foto: FC 04