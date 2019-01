Gütenbach Babys mit Bobbycar begrüßt

Im Jahr 2018 sei eine deutliche Steigerung der Geburtenzahlen zu erkennen, insgesamt elf Kinder kamen zur Welt, teilt die Gemeinde mit. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es lediglich vier, im Jahr zuvor insgesamt acht.

Bedarf an Betreuung

Die Entwicklung sei erfreulich, so die Bürgermeisterin, auch wenn dadurch neue Hausaufgaben für die Gemeinde entstünden. Mehr Kinder bedeuteten mittelfristig auch, dass der Kindergarten mehr Platz benötige. Weiterhin steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder ab zwei Jahren. Dies wird ein Thema des Gemeinderats in den nächsten Monaten sein.