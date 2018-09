Gütenbach Außenanlagen nehmen Formen an

Über die Gestaltung des Spielplatzes berät der Gemeinderat in der kommenden Sitzung am nächsten Mittwoch, 12. September. Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, einige Spielgeräte vom alten Spielplatz zu verlegen und zusätzlich neue Spielgeräte zu kaufen. Beispielsweise kann das große Spielhaus wegen des schlechten Zustandes nicht versetzt werden. Die neuen Spielgeräte sollen über bereits zugesagte Spenden und einem Haushaltsrest finanziert werden. Die Verwaltung hat zwei Varianten entwickelt und legt diese dem Gemeinderat zur Entscheidung vor. Die Wünsche, Anregungen und Hinweise aus dem Bürgergespräch vom 11. Juli sind dabei berücksichtigt. In diesem Gespräch war es den Eltern, sowie der Schul- und Kindergartenleitung wichtig, dass Spielgeräte für Klein- und Schulkinder sowie Sonnenschutz und Sitzgelegenheiten vorhanden sind. Weiterhin wurde ein fehlendes Konzept für die Verwendung des alten Spielplatzgeländes bemängelt. Hierzu hat die Verwaltung Vorschläge und Ideen, welche in der Sitzung vorgestellt und nach Zustimmung des Rates in den Wintermonaten in die Detailplanung gehen sollen.