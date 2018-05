Der Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge (FDP) besuchte vergangene Woche die neue Bürgermeisterin Lisa Wolber in Gütenbach. Für Klinge und Wolber handelte es sich beiderseits um einen Antrittsbesuch. Marcel Klinge zog erst nach der Wahl im September 2017 in den Bundestag ein. Seitdem ist es sein Ziel, sich einmal bei allen Bürgermeistern in seinen Wahlkreisen vorzustellen und ins Gespräch zu kommen. Lisa Wolber ist seit März als Bürgermeisterin im Amt. Foto: Gemeinde