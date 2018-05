Gütenbach Als Zugabe erschallen Freudenklänge

Mit Erfolg gekrönt wurde das Kirchenkonzert von Akkordeonspielring und Kirchenchor. Alle Stücke des Samstagabends kamen bestens an und wurden mit lang anhaltendem Schlussapplaus quittiert.

Gütenbach. Herzlich begrüßte Monika Nopper die Gäste und gab das Mikrofon weiter an Anita Schartel, die informativ durch das Programm führte. Zur Eröffnung erklang vom Akkordeonspielring mit feierlicher Einleitung und Paukenklängen (Dominik Schmidt) die "Fantasia Festiva", gefolgt von der Ska-Polka "Polska, Polska", wobei sich slawisch-folkloristischer Tanz mit modern-rasantem Rhythmus vereinte. Ansprechende Musik hatte Michael Fehrenbach ausgewählt, der umsichtig und ruhig dirigierte, aber auch das Tempo anziehen konnte, wie beim barocken "Menuett" aus einem Streichquartett Luigi Boccherinis.

Zeitgenössische Musik wurde mit John Miles "Music" geboten, ein Hit, der Jung und Alt begeisterte. Die bekannten Melodien endeten in einem grandiosen Schluss, wozu auch Pascal Kapp (Pauken) beitrug. Sofort stieg man in den lateinamerikanischen Rhythmus beim "Blue Tango" ein und musikalisches Kolorit strahlte aus den einzelnen Stimmen bei "Everything I do" – äußerst diszipliniert wiedergegeben. Eine organistische Überraschung gab es mit "Tallis to Wesley", eine Sammlung von "Voluntarys", womit Gordon Phillips fantasievoll Samuel Wesley (1766 bis 1837) verehrte und anglikanischen Kathedralstil mit Nähe zu Bach offenbarte. Die eindrucksvolle Wiedergabe war Dirigent Gerold Scherzinger an der Klais-Orgel zu verdanken. Beachtlich war danach der vierstimmige Kirchenchor mit dem "Va pensiero" aus "Nabucco" zu hören, wobei gekonnt die Akkordeonisten opernhaftes Flair vermittelten, um die Gedanken fliegen zu lassen.