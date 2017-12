Gütenbach. In Gütenbach fand der jährliche Adventsimpuls der Ministranten St. Katharina statt. Mit weihnachtlichen Geschichten und besinnlicher Musik wurde am Sonntagabend die Adventszeit begonnen. Die Ministranten St. Katharina verabschiedeten in diesem öffentlichen Rahmen auch Katharina Kirner, ihre langjährige Ministrantin und zuletzt auch Leiterin und bedankten sich mit einer kleinen Aufmerksamkeit für die Unterstützung in diesen vielen Jahren. Die Ministranten freuten sich sehr über die zahlreichen Besucher.