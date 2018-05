Gütenbach Abgeordneter besucht die Gemeinde

Auch die örtliche Wirtschaftsstruktur war ein Thema des Gespräches. Die Rena feiert im Juni ihr 25-jähriges Bestehen, hier läuft es derzeit nach Auskunft der Bürgermeisterin wieder gut, der Betrieb habe rund 300 Arbeitsplätze. Dennoch "bleibt Rena unser Sorgenkind". Auf soliden Füßen steht nach dem Konkursverfahren die Firma Faller mit rund 100 Arbeitsplätzen. Handwerksbetriebe und kleinere Industrieunternehmen ergänzen das Angebot an Arbeitsplätzen, berichtete die Bürgermeisterin.

"Recht gut" sehe es derzeit auch im gastronomischen Bereich aus mit Bären, Bachhof, dem Dorfcafé und Pfarrstüble/ Hintereck. Derzeit arbeite die Gemeinde daran, die landschaftliche Schönheit der Umgebung besser zur Geltung zu bringen und für den Tourismus ein effektiveres Marketing zu entwickeln. Die Gemeinderatswahl 2019 wirft ihre Schatten voraus.

Bürgermeisterin Lisa Wolber sah es auch als Aufgabe des Gemeinderates, den Bürgern "Lust zu machen, sich in die Kommunalpolitik einzubringen." Veränderungen des Kommunalwahlgesetzes in dieser Richtung seien derzeit in Arbeit, berichtete der Landtagsabgeordnete Karl Rombach.