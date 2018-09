Gütenbach 16 Bewerber für den Gemeinderat möglich

Die Neuregelung beschloss der Landtag in diesem Jahr. Dadurch, so argumentierte die Landesregierung, "kann erreicht werden, dass in kleineren Gemeinden, in denen traditionell nur eine Kandidatenliste aufgestellt wird oder der Wunsch nach einer einheitlichen Kandidatenliste besteht, da keine konkurrierenden Wahlvorschlagsträger vorhanden sind, alle Interessenten für ein Mandat berücksichtigt werden können". Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht, haben die Wähler zudem eine echte Auswahl auf dem einzigen Stimmzettel. Ein weiterer Vorteil: scheidet ein Gemeinderatsmitglied vorzeitig aus, stehen Ersatzpersonen zur Verfügung.