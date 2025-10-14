Mecklenburg-Vorpommern: Vermisster Achtjähriger aus Güstrow ist tot – Ermittler gegen von Verbrechen aus

Der seit Freitag vermisste achtjährige Junge aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern ist Opfer eines Verbrechens worden. Ein Zeuge fand die Leiche des Jungen in einem Wald bei Güstrow.
Der seit Freitag vermisste Achtjährige aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern ist Opfer eines Verbrechens geworden. Ein Zeuge fand die Leiche des Jungen am Dienstag in einem Wald bei Güstrow, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Rostock mitteilten. Nach dem Stand der Ermittlungen sei „von einem Fremdverschulden auszugehen“.