1 Im bayerischen Heimenkirch tauchte im April diese Skulptur in einem Kreisverkehr auf. Dabei blieb es nicht. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Was im Allgäu begann, setzt sich in Oberschwaben fort: Unbekannte stellen Phallusnachbildungen aus Holz auf – und lassen sie bald wieder verschwinden. Bürgermeister und Polizeidienststellen sind ratlos.

Kempten/Ravensburg/Meckenbeuren - In Bergatreute scheint der Fall einigermaßen klar zu sein. In der Nacht zum 1. Mai tauchte in der Gemeinde im Kreis Ravensburg ein mannshoher Holzpenis auf einer Wiese auf, daran ein rotes Schild in Herzform. „Künstler Bergatreute“ stand in Handschrift drauf. Nicht lange schien Tageslicht auf die sichtlich mit grobem Werkzeug gehauene Skulptur, dann verschwand sie schon wieder. Ein Anwohner beobachtete einen verdächtigen Kleinbus, der von den Mainachts-Spaßvögeln mutmaßlich als Transportvehikel benutzt wurde.

