1 169 Bundesligaspiele als Fußball-Profi hat Günther Schäfer (re.) in der heutigen MHP-Arena bestritten. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Sonntag spielt der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim. Es ist das 1000. Bundesligaspiel im einstigen Neckarstadion. Die meisten bestritten darin hat Günther Schäfer – der über seine besondere Beziehung zur Arena in Cannstatt spricht.









Link kopiert



Natürlich kannte und kennt Günther Schäfer zu jeder Zeit den richtigen Namen der Arena an der Mercedessstraße. Und als Abgesandter des Vereins hält er sich auch stets an die korrekte Aussprache. So war’s, als die Schüssel Gottlieb-Daimler-Stadion (1993 bis 2008) hieß, als man sie Mercedes-Benz-Arena (2008 bis 2023) nannte – und so ist es auch jetzt, da der VfB seit Sommer 2023 in der MHP-Arena kickt. Aber ab und zu rutscht es ihm auch heute noch raus – und Günther Schäfer spricht aus, was viele Fans des VfB Stuttgart schon aus Prinzip regelmäßig sagen: „Neckarstadion.“ Aber: Wer will es ihm verdenken?!