Günther Maria Halmer ist tot: Schauspieler im Alter von 83 Jahren gestorben

Der Schauspieler Günther Maria Halmer ist tot. Der aus der Serie „Münchner Geschichten“ bekannte Darsteller starb laut Münchner Residenztheater im Alter von 83 Jahren.
Der Film- und Theaterschauspieler Günther Maria Halmer ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 83 Jahren nach „kurzer schwerer Krankheit“ verstorben, teilte das Residenztheater in München am Freitag mit. „Ich verneige mich vor einem großen Schauspieler“, erklärte der Intendant des bayerischen Staatsschauspielhauses, Andreas Beck, zu dessen Tod.