Günther Kopfmann aus Schönwald: Der Meister der Reime feiert seinen 80. Geburtstag

Mit Günther Kopfmann feiert am Sonntag, 13. Oktober, ein echter Schönwälder seinen 80. Geburtstag. Das klingt fast ein wenig sonderbar, denn geboren wurde er am 13. Oktober 1944 in Straach bei Wittenberg an der Elbe. Doch sein Vater Robert war Schönwälder, der seine Frau Christa mitsamt Sohn alsbald in den Schwarzwald holte. Der Vater arbeitete bei den Jahresuhren, weshalb die Familie in Triberg wohnte, wo Günther auch aufwuchs und die Volksschule besuchte.