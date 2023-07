Günther Jauch ist der breiten Öffentlichkeit vor allem durch seinen Job als Moderator der beliebten RTL-Quizshow „Wer wird Millionär??“ bekannt. Als solcher ist er gerne mal zu Scherzen aufgelegt. Doch wenn es darum geht, sein Privatleben aus der Presse zu halten, ist es Jauch vollkommen ernst. So verriet der „Wer wird Millionär?“-Star in dem Podcast „Feelings“ von Kurt Krömer, dass er aufgrund von Presseberichten im Durchschnitt zweimal pro Woche seine Anwälte einschalten müsse.

Doch damit nicht genug: Offenbar geht er auch rechtlich gegen andere Prominente vor. So erwähnte er im Gespräch mit Krömer einen Rechtsstreit mit den beiden Tokio-Hotel-Brüdern Bill und Tom Kaulitz. Die in Kalifornien lebenden Musiker sollen in ihrer eigenen Podcastsendung „Senf aus Hollywood“ von einer gemeinsamen Partynacht mit Jauch gesprochen haben. Laut den Kaulitz-Brüdern habe man mit Jauch in der berüchtigten Berliner Clubszene getanzt und getrunken. „Frauen um mich herum, ohne Ende“, sei eine angebliche Anekdote gewesen, die Günther Jauch aus dem Podcast der beiden zitiert.

Jauch forderte eine Gegendarstellung

„Wenn ich mich an irgendwas erinnern kann, dann ist es wirklich daran, dass ich noch nie in einem Technoclub gewesen bin“, so der deutsche Showmaster. Er habe daher eine Gegendarstellung gefordert, zu der es allerdings nie kam. Jauch zufolge sollen die beiden Tokio-Hotel-Brüder das Ganze eher „locker“ gesehen haben. „Die sind ja auch weit weg in Kalifornien“, so der 66-Jährige. Von denen wolle „ja irgendwie auch keiner was“.

Gegen Bill und Tom Kaulitz läuft demzufolge also eine Klage. Die beiden sollen laut Jauch als Zeugen geladen werden. Dieser ist entschlossen, den längeren Atem zu haben. „Andere Menschen geben dann irgendwann auf, weil sie die ganzen Kosten gar nicht mehr zahlen können“, so der „Wer wird Millionär?“-Moderator, der direkt klar macht, dass er „nicht aufgeben“ werde.

Täglich mit juristischen Auseinandersetzungen beschäftigt

Was Rechtsstreitigkeiten angeht, kann Jauch offenbar schon eine Menge Erfahrung vorweisen. Denn wie er sich gegenüber Krömer äußerte: „Mich kostet der Scheiß am Tag tatsächlich so, mit dem ganzen Kommunizieren, mit Anwalt und so, ungefähr zwanzig Minuten.“ Bleibt abzuwarten, wer diesen Rechtsstreit am Ende gewinnt.