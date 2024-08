Günstiger und schneller: So schreitet die Sanierung des Siedlerstegs in Donaueschingen voran

So schreitet die Sanierung des Siedlerstegs in Donaueschingen voran

1 Stefan Fürst von der Hüfinger Zimmerei Holzkompetenz zeigt die aktuelle Situation beim Siedlersteg. Das Bauwerk wird während der Reparatur an zwei Stellen von hölzernen Stützen getragen. Foto: Guy Simon

Der Siedlersteg war geraume Zeit Thema bei der Stadtverwaltung Donaueschingen. Lange schien eine Reparatur ausgeschlossen. Nun scheint sich jedoch alles zum Guten zu wenden. Ein Problem mit Ersatzteilen führte zu Verzögerungen – trotzdem sollen die Arbeiten im September beendet sein.









Wer von der Innenstadt zu Fuß in die Siedlung möchte, der nimmt den großen hölzernen Steg, der sich über die Brigach spannt. In Anlehnung an seine verbindende Funktion in dieses Gebiet ist das Bauwerk auch als Siedlersteg bekannt.