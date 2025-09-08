Gündringen: Raphael Zistler holt mit Stuttgart Surge den ELF-Titel

Stuttgart Surge hat vor über 36 000 Zuschauern das „Finale dahoim“ der European League of Football gewonnen. Der Einsatz des kurz zuvor erkrankten Raphael Zistler wackelte.
„Das fühlt sich richtug gut an – gerade weil die letzten drei Jahre so hart waren. Ich bin richtig überwältigt“, sagt Raphael Zistler nach dem 24:17-Sieg mit Stuttgart Surge im Finale der European League of Football gegen die Vienna Vikings aus Wien. Für das Team des Gündringers war es eine absolute Traumkonstellation, denn das diesjährige ELF-Endspiel fand in der Stuttgarter MHP-Arena statt und war damit das erhoffte „Finale dahoim“.