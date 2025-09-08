Gündringen: Raphael Zistler holt mit Stuttgart Surge den ELF-Titel
36 000 Zuschauer erlebten den Titelgewinn von Stuttgart Surge (dunkle Trikots) in der Stuttgarter MHP-Arena – darunter auch ein paar Fans aus Gündringen. Foto: Marijan Murat/dpa

Stuttgart Surge hat vor über 36 000 Zuschauern das „Finale dahoim“ der European League of Football gewonnen. Der Einsatz des kurz zuvor erkrankten Raphael Zistler wackelte.

„Das fühlt sich richtug gut an – gerade weil die letzten drei Jahre so hart waren. Ich bin richtig überwältigt“, sagt Raphael Zistler nach dem 24:17-Sieg mit Stuttgart Surge im Finale der European League of Football gegen die Vienna Vikings aus Wien. Für das Team des Gündringers war es eine absolute Traumkonstellation, denn das diesjährige ELF-Endspiel fand in der Stuttgarter MHP-Arena statt und war damit das erhoffte „Finale dahoim“.

 

Fieber und schlaflose Nächte

Zistlers Einsatz stand allerdings auf der Kippe, denn zwei Tage vor dem Endspiel wurde der 1,94 Meter große Defensive Tackle und Nose Guard krank. „Ich hatte mir irgendetwas eingefangen, hatte Fieber und schlaflose Nächte“, bedauert Zistler. Den Einsatz im Endspiel ließ er sich allerdings nicht nehmen: „Solch ein Finale erlebt man wahrscheinlich nur einmal. Da muss man dann halt die Zähne zusammenbeißen.“

Mit neun Deutschen

Und auf den Zistlers Einsatz in der Defensive hätte Surge auch nur schwer verzichten können. Denn: Die Vikings haben mit die beste Offensive der ELF – und zeigten das auch vor den über 36 000 Zuschauern in der MHP-Arena. Mit 17:13 führte das Team aus der österreichischen Hauptstadt zur Halbzeitpause. Über seine eigene Defensive sagt Zistler: „Viele hatten nicht mitbekommen, dass sich einer unserer Amerikaner früh verletzt hat. Wir haben dann mit neun Deutschen gespielt. Das ist in der ELF wirklich sehr ungewöhnlich.“

Nach der Halftime-Show mit den Fanta 4 geriet der Vikings-Motor in Stottern – denn Zistler und seine Defensive ließen in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt mehr zu. Vorne glich Surge zunächst per Field Goal zum 17:17 und ging im entscheidenden Drive nach einem Touchdown von Louis Geyer mit 24:17 in Führung. Dabei blieb es bis zum Spielende. Das Team aus Stuttgart, das vor drei Jahren noch alle Saisonspiele in der ELF verloren hatte und als der Inbegriff von Erfolglosigkeit galt, holte damit seinen ersten Titel.

Lob für die Atmosphäre

Begeistert ist Zistler nicht nur davon, sondern auch von der Atmosphäre im Stadion, in dem natürlich die meisten Zuschauer zu Surge hielten. „Normalweise bekomme ich das nicht so mit, aber 36 000 hört man dann doch mal. Das war wirklich ein würdiges Finale“, sagt Zistler.

Familie mit 15 Leuten da

Auch ein paar Fans aus Gündringen saßen auf den Tribünen – darunter ein 15-köpfiger Fantross der Familie Zistler. „Das war ein hochgradig spannendes Spiel. Wenn man die beste Defence Europas in der zweiten Halbzeit bei null Punkten hält, sagt das schon alles“, schwärmt Vater Klaus Zistler, der in der Region als Fußballtrainer – unter anderem bei der Spvgg Freudenstadt – bekannt ist. Er freut sich: „Die Atmosphäre war überragend. Man merkt, dass der Football Zuwachs bekommt. Und wenn man seinen Sohn da unten auf dem Rasen stehen lässt, ist man natürlich unheimlich stolz.“

Wiedersehen mit Vikings

Auf den frischgebackenen ELF-Champion warten nun erst einmal zwei bis drei Wochen Regeneration. Anschließend geht es zur Nationalmannschaft, die mit der Vorbereitung auf die Europameisterschaft beginnt. Nach dem „Finale dahoim“ in der ELF könnte auf Zistler das nächste Heim-Endspiel warten, denn die EM findet in diesem Jahr in Deutschland statt – vom 25. bis 28. Oktober in Krefeld und Düsseldorf. Und auch ein Wiedersehen mit dem ein oder anderen Vikings-Spieler wird es dort für Zistler geben, denn nach den Gruppensiegen gegen Großbritannien und Schweden trifft Deutschland im EM-Halbfinale auf Österreich.

 