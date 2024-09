Gültlinger Himmelsstürmer: Auf der Aussichtsplattform setzt die Euphorie ein

1 Daniel Mohr (links) und Alexander Watson nahmen nicht zum ersten Mal an einem Towerrun teil. Foto: Bettina Köppe

Alexander Watson und Daniel Mohr von der Feuerwehrabteilung Gültlingen haben am TK Elevator Towerrun teilgenommen – in voller Montur. Sie überwanden die 1390 Stufen und 232 Höhenmeter in 21:24 Minuten – landeten also im stabilen Mittelfeld.









Link kopiert



„1390 Stufen, 232 Höhenmeter, 100 Prozent Herausforderung:Willkommen beim höchsten Treppenhaus-Lauf Europas!“ – so lautete das Motto beim fünften TK Elevator Towerrun in Rottweil. Zwei Feuerwehrkameraden aus dem Wildberger Stadtgebiet stellten sich dieser sportlichen Herausforderung in voller Feuerwehr-Montur.