1 Ab Mittwoch dürfen die Geschäfte im Zollernalbkreis wieder öffnen. (Symbolfoto) Foto: Carsten Rehder/dpa

Im Zollernalbkreis liegt die 7-Tages-Inzidenz seit fünf Tagen stabil unter dem Grenzwert von 50. Somit sei nach Bestätigung durch das Gesundheitsamt die Vorgabe für zusätzliche Lockerungen und weitere Öffnungen ab Mittwoch erfüllt, wie das Landratsamt am Dienstagabend mitteilte.

Zollernalbkreis - Das Landratsamt des Zollernalbkreises hat am Dienstagabend eine Anpassung der Corona-Verordnung notverkündet. Demnach dürfen Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte unter den geltenden Hygieneauflagen wieder komplett öffnen. Es gilt eine Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Maske) und Begrenzung der Kundenzahl. Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten können ohne vorherige Buchung besucht werden. Die Kontaktdaten der Besucher müssen dokumentiert werden.

Kontaktarmer Sport ist in kleinen Gruppen von nicht mehr als zehn Personen im Freien und auf Außensportanlagen möglich. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen können Einzelunterricht und Unterricht für Gruppen von bis zu fünf Kindern bis einschließlich 14 Jahre anbieten (außer Ballett- und Tanzschulen).

Landrat hofft auf gesunden Menschenverstand

"Wir wollen so schnell wie möglich Normalität erreichen. Damit wir diese fortsetzen dürfen, ist es unbedingt erforderlich, dass alle Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen mit gesundem Menschenverstand umgesetzt werden", wird Landrat Günther-Martin Pauli am Dienstagabend zitiert. Am Mittwoch finde zudem erneut eine Online-Besprechung mit den Bürgermeistern im Zollernalbkreis und der Landkreisverwaltung zur aktuellen Corona-Lage statt, in der das weitere Vorgehen abgestimmt wird.

Auch im Zollernalbkreis gilt jedoch: Steigt in einem Landkreis die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50, entfallen diese Lockerungen automatisch wieder. Wo die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, treten mit der sogenannten "Notbremse" weitere Verschärfungen in Kraft.