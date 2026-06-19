Guede Morge us Lörrach: Alemannisch als Weltsprooch

Alemannisch isch nit numme wunderschön, sondern vor allem eis: e Weltsprooch, findet unsere Autor.
Wo menggi Lüt ammel sage, unser Alemannisch würdisch niene verstoh usser do bi uns: Stimmt nit! Gar nit woahr! I cha’s noochwiise! Im Mai uf Mallorca simmer grad in ere wunderschöne Bucht gsi, wo ’ne Händler cho isch zuem si Obscht vrchaufe. Un uf eimol het e Ma mit eme chlei Biäbli afange diskutiere un het deno zue ’nem uf Alemannisch gsait: „Jetz gang halt ane! Saisch eifach ‚Melone‘! Sell verstoht mr doch in jedere Sprooch!“ Un de chlei Bueb het’s eso gmacht. Er isch zuem Händler gange un het gsait: „Ähm... Melone, bitte.“ Deno isch er ganz stolz zruckcho zue sim Vatter. Dä het gsait: „Sehsch?! I ha’s doch gsait.“ Was i dodrus glehrt ha?