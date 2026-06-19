Guede Morge us Lörrach: Alemannisch als Weltsprooch
1
Alemannisch lengt. Foto: Die Oberbadische

 Alemannisch isch nit numme wunderschön, sondern vor allem eis: e Weltsprooch, findet unsere Autor.

Wo menggi Lüt ammel sage, unser Alemannisch würdisch niene verstoh usser do bi uns: Stimmt nit! Gar nit woahr!  I cha’s noochwiise! Im Mai uf Mallorca simmer grad in ere wunderschöne Bucht gsi, wo ’ne Händler cho isch zuem si Obscht vrchaufe. Un uf  eimol het e Ma mit eme chlei  Biäbli afange diskutiere un het deno zue ’nem uf Alemannisch gsait: „Jetz gang halt ane! Saisch eifach ‚Melone‘! Sell verstoht mr doch in jedere Sprooch!“ Un de chlei Bueb het’s eso gmacht. Er isch  zuem Händler gange un het gsait: „Ähm... Melone, bitte.“ Deno isch er ganz stolz zruckcho zue sim Vatter. Dä het gsait: „Sehsch?! I ha’s doch gsait.“ Was i dodrus glehrt ha? 

 

Erschtens:  Alemanne sin eifach überall!

Zwoitens:  Alemannisch lengt. Bruuchsch gar nüt anders lehre.

Byspiel?

 Bi „Melone“ isch’s glych wiä bim Hochdütsche. Un au nit wyt eweg vom spanische „melón“. Sotte dä Ma un si Sohn  zuem Byspiel emol uf eme Märt in Kroatie unterwegs sy, eifach alemannisch schwätze!  Eifach „Grumbire“ sage! Haut ane! Garantiert! Denn bi dene dört heißt’s  „krumpir“.

Ihr wüsset  gar nümmi, was Grumbire sin? Also guet, i  due’s Euch verrote: Herdöpfel ;-) 

Übrigens: Uf eme Märt bi de Ängländer isch’s, wenn dr „Gurke“ chaufe wänn,  au ganz lycht mim Alemannische.  Eifach „Gugummere“ sage.

Was lehre mir us dene ganze Byspiel? 

 Alemannisch isch nit numme wunderschön, sondern vor allem eis: e Weltsprooch, gälle Si ;-D

 