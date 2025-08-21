Guckloch-Kino in Donaueschingen: Protagonistin und Regisseur kommen

Am Montag, 25. August, läuft der Dokumentarfilm „Die Treibende Kraft“ . Zur Vorpremiere werden die Künstlerin Angelika Nain und Klaus Peter Karger erwartet.

Der Dokumentarfilm „Die Treibende Kraft“ wird zum Bundesstart im Kommunalen Kino Guckloch in Donaueschingen gezeigt. Bei der Vorpremiere am Montag, 25. August, 20 Uhr, werden laut Pressemitteilung der Stadt Donaueschingen sowohl die Protagonistin Angelika Nain als auch Regisseur Klaus Peter Karger anwesend sein und für ein Publikumsgespräch zur Verfügung stehen.

„Die Treibende Kraft“ porträtiert ein Künstlerleben zwischen Engagement, Erfüllung und Prekariat. Im Mittelpunkt steht die aus Trossingen gebürtige, heute bei Offenburg lebende Malerin und Grafikerin Angelika Nain.

Nach dem Studium an einer Freien Kunsthochschule in Freiburg beschloss sie im Jahr 1996, von ihrem Kunstschaffen zu leben. In mehr als 50 Einzel- und Gruppenausstellungen waren seitdem ihre Werke zu sehen.

Angelika Nain war früh politisch interessiert und ihre Kunst spiegelt ihre persönlichen Lebenserfahrungen wider: Ihre langjährige Arbeit mit Geflüchteten, ihre Eindrücke von Afrika, ihre Erlebnisse als Teil der Crew auf einem Seenot-Rettungsschiff zwischen Libyen und Italien, ihre Beschäftigung mit dem Thema Postkolonialismus, aber auch ihren Garten als Ort der Reflexion über das Werden und Vergehen in der Natur.

Mensch mit humanistischen Grundwerten

All das spiegelt sich in Angelika Nains Bildern, die eindeutig auch politisch Position beziehen. „Einem Menschen mit diesen humanistischen Grundwerten einen Film zu widmen, finde ich gerade heute wichtig, in einer Zeit, in der in Deutschland die Frage dominant geworden ist, wie wir Fremde (oder das Fremde) außer Landes schaffen können“, so der Regisseur des Films, Klaus Peter Karger. Auch seine Filme „Moosgeschichten“ und „Herr Felde und der Wert der Dinge“ liefen schon im Guckloch-Kino.

So geht es vielen Künstlern

Angelika Nains Einkommenssituation war all die Jahre immer angespannt und geprägt durch Nebentätigkeiten. Wenn man die Umfragen des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler zu Grund legt, steht Nain damit exemplarisch für die Lebenssituation der Mehrzahl der Kunstschaffenden in Deutschland.