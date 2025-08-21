Guckloch-Kino in Donaueschingen: Protagonistin und Regisseur kommen

Am Montag, 25. August, läuft der Dokumentarfilm „Die Treibende Kraft“ . Zur Vorpremiere werden die Künstlerin Angelika Nain und Klaus Peter Karger erwartet.
Der Dokumentarfilm „Die Treibende Kraft“ wird zum Bundesstart im Kommunalen Kino Guckloch in Donaueschingen gezeigt. Bei der Vorpremiere am Montag, 25. August, 20 Uhr, werden laut Pressemitteilung der Stadt Donaueschingen sowohl die Protagonistin Angelika Nain als auch Regisseur Klaus Peter Karger anwesend sein und für ein Publikumsgespräch zur Verfügung stehen.