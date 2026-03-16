GU/Türkischer SV Pforzheim: Zwei Verdächtige sitzen nun in U-Haft

Bei weiteren Hausdurchsuchungen im den Geldwäsche-Verdacht bei Germania Union/Türkischer SV Pforzheim wurde erneut eine sechsstellige Bargeld-Summe gefunden.
„Die Situation wird aufgebauscht“, hatte Trainer Gökhan Gökce noch vor ein paar Tagen gesagt. Es gebe „keine Koffer voller Geld“ bei Germania Union/Türkischer SV Calw. Nun sieht die Situation bei dem unter Geldwäsche-Verdacht stehenden Fußball-Verbandsligisten allerdings noch dramatischer aus: Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart hat zwei Haftbefehle erlassen – ein deutscher und ein türkischer Staatsbürger sitzen in Untersuchungshaft.