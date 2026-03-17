GU/Türkischer SV Pforzheim: So reagiert der Badische Fußballverband auf den Geldwäsche-Verdacht

Im Geldwäsche-Verdacht um GU/Türkischer SV Pforzheim kommt auch die Frage auf: Hat der Verbandsligist mit sportlichen Konsequenzen zu rechnen?
Der Geldwäsche-Verdacht um den Fußball-Verbandsligisten Germania Union/Türkischer SV Pforzheim nimmt immer größere Ausmaße an. Laut der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und dem Zollfahndungsamt bestehe der Verdacht, dass die beiden Hauptverdächtigen, die mittlerweile in Untersuchungshaft sitzen, seit 2022 mehrere Millionen Euro mit aus Straftaten stammenden Edelmetallen gemacht haben. Immer wieder seien große Bargeldsummen, die aus diesen illegalen Geschäften stammen, ins Ausland geschafft worden sein – so vermutlich auch von der Mannschaft von Germania Union/Türkischer SV Pforzheim, als diese Anfang Februar mit 215 000 Euro Bargeld vom Stuttgarter Flughafen aus ins Trainingslager in die Türkei fliegen wollte, was jedoch vom Zoll verhindert wurde. Bei Hausdurchsuchungen im Umfeld des Vereins wurden nun weitere 220 000 Euro Bargeld gefunden.