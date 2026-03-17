GU/Türkischer SV Pforzheim: So reagiert der Badische Fußballverband auf den Geldwäsche-Verdacht

Der Geldwäsche-Verdacht um den Fußball-Verbandsligisten Germania Union/Türkischer SV Pforzheim nimmt immer größere Ausmaße an. Laut der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und dem Zollfahndungsamt bestehe der Verdacht, dass die beiden Hauptverdächtigen, die mittlerweile in Untersuchungshaft sitzen, seit 2022 mehrere Millionen Euro mit aus Straftaten stammenden Edelmetallen gemacht haben. Immer wieder seien große Bargeldsummen, die aus diesen illegalen Geschäften stammen, ins Ausland geschafft worden sein – so vermutlich auch von der Mannschaft von Germania Union/Türkischer SV Pforzheim, als diese Anfang Februar mit 215 000 Euro Bargeld vom Stuttgarter Flughafen aus ins Trainingslager in die Türkei fliegen wollte, was jedoch vom Zoll verhindert wurde. Bei Hausdurchsuchungen im Umfeld des Vereins wurden nun weitere 220 000 Euro Bargeld gefunden.

Zusammenhang zum kometenhaften Aufstieg? Unklar ist bislang noch, ob diese Millionen-Beträge in einem Zusammenhang mit dem kometenhaften Aufstieg von Germania Union/Türkischer SV Pforzheim steht. 2016 spielte der Verein noch in der Kreisklasse A, inzwischen klopft er an der Tür zur Oberliga an und stand vergangene Saison im badischen Pokalfinale gegen den SV Sandhausen – und damit kurz vor dem Einzug in den DFB-Pokal.

„Der Fußballkreis Pforzheim und wir insgesamt als Verband verfolgen die aktuellen Entwicklungen rund um die Ermittlungen gegen den Verein mit Aufmerksamkeit“, sagt Felix Wiedemann, Geschäftsführer Sport des Badischen Fußballverbands, auf Nachfrage unserer Redaktion. Sportliche Konsequenzen würden die aktuellen Ermittlungen allerdings – zumindest noch – nicht nach sich ziehen. „Die gegen einzelne Personen erhobenen Vorwürfe liegen zunächst ausschließlich im strafrechtlichen Bereich der zuständigen Ermittlungsbehörden und stehen nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit unserem Wettbewerb“, sagt Wiedemann, betont aber auch: „Sollten sich Hinweise ergeben, dass vereins- oder sportrechtliche Vorschriften verletzt wurden, werden wir die notwendigen Schritte nach der Spielordnung und den Rechts- und Verfahrensordnungen des Badischen Fußballverbands prüfen.“ Allerdings weist der Geschäftsführer Sport auch darauf hin: „Uns ist wichtig zu betonen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Vorverurteilungen vornehmen. Für alle betroffenen Personen gilt die Unschuldsvermutung.“

Gegen den VfL Nagold noch auf dem Platz gestanden

Weiterhin unklar ist, warum seit dem Bekanntwerden des Geldwäsche-Verdachts fünf Spieler von Germania Union/Türkischer SV Pforzheim nicht mehr im Kader stehen. Vermutet wird, dass sie den Verein verlassen haben. Dazu zählt unter anderem Ernesto De Santis, der vergangene Saison vom Oberligisten FC Nöttingen kam und noch am 21. Februar im abgebrochenen Testspiel gegen den VfL Nagold auf dem Platz stand.

Sportlich hat Germania Union/Türkischer SV Pforzheim zuletzt Federn lassen müssen, unterlag dem TSV Reichenbach mit 1:2 und rutschte damit auf den vierten Tabellenplatz ab. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) treffen die „GU-Türken“ auswärts auf den FC Astoria Walldorf II.