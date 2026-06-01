GU/Türkischer SV Pforzheim: Rückzug aus der Verbandsliga steht nun fest

Nun ist es offiziell: Germania Union/Türkischer SV Pforzheim wird kommende Saison nicht in der Verbandsliga spielen. Fest steht auch: Trainer Gökhan Gökce geht.
Lange Zeit spielte Germania Union/Türkischer SV Pforzheim in dieser Saison um den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg mit. Doch statt nach oben geht es nun nach unten: Die erste Mannschaft zieht sich aus der Verbandsliga zurück und wird kommende Saison vermutlich überhaupt nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Bei den letzten beiden Saisonspielen gegen die TSG Weinheim und den 1. FC Bruchsal war sie schon gar nicht mehr angetreten und steht nun mit offiziell null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.