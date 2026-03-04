GU/Türkischer SV Pforzheim: Firmen- und Hausdurchsuchungen nach Geldwäsche-Verdacht

Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Verdacht bei Germania Union/Türkischer SV Pforzheim kam es nun zu Firmen- und Hausdurchsuchungen.
Der Verdacht, dass der Fußball-Verbandsligist Germania Union/Türkischer SV Pforzheim Geldwäsche betrieben haben könnte, erhärtet sich: Der Zoll hat die Geschäftsräume von zwei Firmen sowie die Wohnräume zweier Beschuldigter durchsucht, die mit dem Verein in Verbindung stehen. Das bestätigt die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart auf Nachfrage unserer Redaktion. Was die Beamten dabei gefunden haben, will sie allerdings noch nicht sagen. „Zu Namen von etwaigen beteiligten Personen oder Institutionen kann die Generalstaatsanwaltschaft keine Angaben machen. Die Ermittlungen und insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an. Daher können derzeit, auch aus ermittlungstaktischen Gründen, keine weiteren Auskünfte erteilt werden“, sagt Pressesprecher Robin Schray gegenüber unserer Redaktion.