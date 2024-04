1 Die Radpanzer rollen am Samstag per Zug durch Oberndorf. Foto: Dresel

Die große Panzer-Kolonne, die per Zug durch den Kreis Rottweil rollte, hat für Aufsehen gesorgt. Was steckt dahinter? Die Bundeswehr gibt auf unsere Nachfrage jetzt Auskunft.









Link kopiert



Viele haben innegehalten, als die ungewöhnliche Fracht am Samstag durch den Kreis rollte: Radpanzer an Radpanzer – alles GTK Boxer, die per Schiene transportiert werden. Aber warum? Und wohin? Gerade in diesen Zeiten, in denen die Bundeswehr und die Rüstung ganz neu in den Fokus gerückt ist, bewegt das viele Menschen.