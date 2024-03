GSM, LTE und 5G bei Altenheim: Mobilfunknetz am Forum am Rhein wird verbessert

Mobilfunknetz am Forum am Rhein wird verbessert

1 Das Europäische Forum am Rhein versorgt seine Gäste künftig nicht nur mit Kultur und Kulinarik – sondern auch mit mobilen Daten und einer 5G-Mobilfunkversorgung. Foto: Tietge

Ein neuer Mobilfunkmast wird auf Initiative der Grossmann-Group in den nächsten Tagen auf dem Dach des Forums am Rhein bei Altenheim errichtet. Die Anlage wird die deutsche Rheinseite mit GSM, LTE und 5G abdecken.









Mit dem neuen Funkmasten wird auch der östliche Teil der Gemeinde Neuried mit einer sicheren und stabilen Mobilfunkversorgung abgedeckt. „Gerade mit Blick auf die hohe Attraktivität des Rheins und des AuenWildnispfads als Naherholungsziele ist das wichtig – denn so sind Ausflügler und Wanderer im Fall eines Falles erreichbar oder können Hilfe anfordern“, so Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich in einer Mitteilung.